GSK klaar om dagelijks 6.000 coronatesten uit te voeren

Vanaf eind deze week zal de vaccinreus GSK de eerste stalen van vermoedelijke Covid-19-patiënten testen in zijn Belgische site in Rixensart (Waals-Brabant). Dat meldt het Britse bedrijf woensdag. De resultaten van die testen zouden binnen 24 uur beschikbaar zijn.

GSK Vaccines, 's werelds grootste vaccinbedrijf met hoofdzetel in België, stelt zijn infrastructuur en personeel gratis ter beschikking. Het heeft in Rixensart de capaciteit om 6.000 diagnostische testen per dag uit te voeren voor ons land. De stalen zullen elke dag via gespecialiseerd transport vanuit ziekenhuizen en medische centra naar GSK worden vervoerd. De resultaten worden via een beveiligd computersysteem doorgegeven.