GSK produceert 100 miljoen dosissen van CureVac-vaccin in Waver

De Britse farmagroep, die achterophinkt met het kandidaat-coronavaccin dat ze met Sanofi ontwikkelt, gaat samen met CureVac ook coronavaccins van de volgende generatie maken.

De Britse farmagroep GSK, die vorige zomer een belang van 10 procent nam in CureVac, zal dit jaar op zijn Belgische site in Waver tot 100 miljoen dosissen produceren van het kandidaat-coronavaccin dat het Duitse biotechbedrijf klaarstoomt. Het middel zit in de laatste fase van klinische testen op mensen.

Tegelijk kondigt GSK woensdagochtend aan dat het via de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ook mRNA-coronavaccins 'van de volgende generatie' zal ontwikkelen met CureVac. Die zullen gericht zijn op een betere bescherming tegen varianten van het virus. Dat ontwikkelingsprogramma is gestart, met als doel in 2022 een vaccin op de markt te brengen.

'Next gen'-vaccin

Zo'n 'next-gen'-vaccin kan toegediend worden aan nog niet-gevaccineerde mensen of als 'booster' dienen, als blijkt dat de immuniteit na een initiële vaccinatie mettertijd afzwakt.

GSK, dat een van 's werelds grootste vaccinproducenten is en in Waals-Brabant 9.000 werknemers telt, moest eind vorig jaar een opdoffer van formaat incasseren.