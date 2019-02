GSK stopt 3,7 miljard in kankertherapie van Merck

De twee concurrenten uit de farma-industrie slaan de handen in elkaar om een kankertherapie op de markt te brengen.

Het Britse GlaxoSmithKline (GSK) springt het Duitse Merck bij in de ontwikkeling van een kankerbehandeling. Het betaalt zijn sectorgenoot meteen 300 miljoen euro. Daar kunnen later nog uitkeringen tot 500 miljoen euro bijkomen, afhankelijk van de evolutie van het onderzoek. Bereikt de therapie de markt, dan legt GSK nog eens 2,9 miljard euro op tafel.

De twee farmabedrijven zullen M7824, een eiwit ontdekt door Merck, samen verder ontwikkelen en vervolgens op de markt brengen. Alle winst en kosten zullen worden gedeeld.

GSK-CEO Emma Walmsley maakte in december al duidelijk dat de farmagroep meer wou inzetten op de strijd tegen kanker. GSK kocht toen Tesoro, een Amerikaans biotechbedrijf gespecialiseerd in kankertherapie, voor 5,1 miljard dollar (4,5 miljard euro).

Merck werkt aan een immuuntherapie, een beloftevolle behandeling tegen verschillende vormen van kanker, waar GSK sterk in gelooft. Het middel zet twee immuunreacties in gang tegen kankercellen. M7824 staat klaar om in acht verschillende experimentele studies te worden onderzocht. De testen zijn lopende of zijn gepland voor later dit jaar. GSK gaat ervan uit dat M7824 aanvullend zal werken op zijn bestaande kankermedicijnen.

Uitzonderlijk

Dat twee concurrenten in de farma-industrie samenwerken, is eerder uitzonderlijk. Meestal proberen farmareuzen elkaar de loef af te steken met een fusie of een overname.