GSK zoekt vaccins voor wie al ziek is

De vaccinproducent GSK mikt eerder op therapeutische vaccins dan op de klassieke, preventieve vaccins. Het Britse farmabedrijf reikt dan ook de hand naar Belgische wetenschappers die innovatief onderzoek doen.

Niet meer enkel voorkomen, maar ook genezen, is het nieuwe credo van de vaccinproducent GSK . GlaxoSmithKline, een Britse farmagroep, heeft in ons land zijn belangrijkste productiesite van vaccins, goed voor 9.000 medewerkers. De meeste vaccins in de wereld zijn made in Belgium. Meer dan 2 miljoen vaccins vertrekken dagelijks vanuit het Waals-Brabantse Waver naar 158 landen in de wereld. Ook het onderzoek naar nieuwe vaccins gebeurt grotendeels hier, in Rixensart. Niet verwonderlijk dat het bedrijf samenwerkingen met Belgische wetenschappers zoekt.

Flanders.bio en BioWin, respectievelijk de Vlaamse en Waalse vereniging van biotechbedrijven, hebben vandaag samen met Flanders Vaccines, de organisatie die zich richt op publiek-private partnerschappen in het onderzoek naar vaccins, een evenement opgezet waar 70 wetenschappers van Belgische universiteiten 60 onderzoekers van GSK kunnen ontmoeten. Het event vindt voor het tweede jaar op rij plaats.

Golf aan innovatie

'We hebben vorig jaar 13 samenwerkingen afgesloten met Belgische universiteiten op 200 wereldwijd. Op een dag zoals vandaag wisselen we informatie uit die leidt tot nieuwe ideeën en nieuwe samenwerkingen. Zo ontstaat een golf aan innovatie', zegt Emmanuel Hanon, verantwoordelijke Onderzoek en Ontwikkeling van GSK Vaccines wereldwijd.

We wijken uit naar therapeutische vaccins, waar we wel nog het verschil kunnen maken. Emmanuel Hanon Onderzoek & Ontwikkeling GSK Vaccins wereldwijd

Op de vraag waar GSK concreet naar op zoek is, antwoordt Hanon resoluut: 'Nieuwe therapeutische vaccins die ziektes genezen in de plaats van te voorkomen.' De topman geeft aan dat GSK zijn onderzoek voor de toekomst eerder in dit soort vaccins ziet dan in de klassieke vaccins die worden toegediend aan kinderen om ze te beschermen voor later. 'Er is al heel veel gebeurd in conventionele vaccins. Er zijn hier niet meer heel veel mogelijkheden. Vandaar dat we uitwijken naar therapeutische vaccins, waar we wel nog het verschil kunnen maken.'

Een voorbeeld? Zona of gordelroos. 'Dat is een ziekte gebaseerd op een virus verwant met de waterpokken. Het virus slaapt voor jaren en steekt op latere leeftijd weer de kop op. Door een vaccin te maken, afgeleid van de waterpokken, hopen we mensen met zona te genezen. Het vaccin zal hun immuniteitssysteem aanzetten zich tegen het virus te verzetten, net zoals een klassiek vaccin dat bij kinderen doet.'

GSK werkt ook aan een ziektegenezend vaccin tegen tuberculose, nadat het een eeuw geleden daar al een vaccin voor verzon. Opnieuw om mensen te behandelen bij wie het virus weer actief wordt. Veelal wordt gedacht dat tuberculose aan het uitsterven is, maar niets is minder waard. Door de migratiestromen laait de ziekte, die de luchtwegen aantast, weer op. De Wereldgezondheidsorganisatie becijferde dat in 2017 10 miljoen mensen met tuberculose werden besmet. 1,6 miljoen mensen stierven door de besmetting.

Ook tegen het rotavirus of RSV, een infectie die vooral jonge kinderen en oudere mensen treft, heeft GSK een vaccin in de maak.

Alzheimer

Daarnaast wordt gedacht aan een vaccin tegen alzheimer. 'Alles waarbij ons immuunsysteem in gang moet schieten om de pathogenen te verslaan, komt in aanmerking voor een vaccin. Daarom heeft GSK van therapeutische vaccins een strategische ambitie gemaakt. We gaan voor een nieuwe categorie van vaccins. Daar hebben we nieuwe wetenschap voor nodig.'

40 procent GSK 40 procent van de kinderen in de wereld kreeg al een vaccin van GSK.

In dezelfde lijn liggen een vaccin tegen hiv en de recente doorbraken met immuuntherapie tegen kanker, die soms ook wordt bestempeld als vaccins tegen kanker: er worden middelen toegediend aan ons eigen immuunsysteem om zich te keren tegen lichaamsvreemde cellen, zoals kankercellen.