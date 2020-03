'Ga niet naar de apotheker als je ziek bent'

Apothekers willen dat de overheid dezelfde coronavoorzorgen communiceert als voor de huisartsen. 'Wij staan ook in de frontlinie en we zijn erg ongerust.'

Terwijl de overheid de Belg met coronaklachten op het hart blijft drukken zijn huisarts te bellen en zeker niet langs te gaan, zond ze tot dusver nog niet dezelfde boodschap uit om de apothekers te beschermen. 'Jammer', zegt Lieven Zwaenepoel, woordvoerder van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB), de spreekbuis van de apotheken.

'Want de apotheker staat natuurlijk ook in de frontlinie van de coronacrisis en loopt een risico omdat hij in contact komt met zieke mensen, die naar de apotheek blijven komen. Ik hoor veel ongerustheid. Niet alleen over hun eigen gezondheid, maar ook over het risico op bijkomende verspreiding van het virus via de apotheek.'

Zwaenepoel roept de Belgen daarom op niet naar de apotheker te gaan als ze ziek zijn. 'Er zijn verschillende pistes denkbaar om aan je medicatie te raken. Bel in eerste instantie naar je apotheker en laat bijvoorbeeld een mantelzorger, een buur of een vriend ze ophalen.'

'Eventueel kunnen apothekers de medicijnen aan huis brengen. In veel gemeenten vindt overleg plaats tussen de lokale besturen, de huisartsen en apothekers om haalbare systemen van thuislevering te organiseren. De extreemste optie is dat de medicijnen via het wachtluik aan de apotheek worden verstrekt.'

Eén per één binnen

In Italië, dat al een tijdje in een vergevorderde fase van de corona-epidemie zit, gelden al stringente maatregelen aan de apotheken. 'Mensen mogen er maar één per één binnen en moeten aan de deur wachten en 1,5 meter afstand houden', zegt Zwaenepoel. 'Op de vloer hangt kleefband om genoeg afstand te houden van de balie. Of er bevindt zich plexiglas tussen de apotheker en de bezoeker. Die maatregelen kunnen ons in een volgende fase inspireren.'

Dominostenen

'We hebben gelukkig veel en goed verspreide apotheken. Als hier en daar een apotheker ziek uitvalt, is dat niet meteen een groot probleem. Maar zodra de dominostenen beginnen te vallen, wordt het problematisch.'

'De overheid, die deelneemt aan een Europese aanbesteding voor mondmaskers om het zorgpersoneel te beschermen, zou er bij een verdere uitbreiding van de epidemie ook moeten verschaffen aan huisartsen, apothekers en thuisverpleegkundigen, zodat ook die mensen niet massaal uitvallen.'