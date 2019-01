Galapagos-CEO: 'Alle opties liggen open, maar overname niet aan de orde'

Onno van de Stolpe, CEO van biotechbedrijf Galapagos, komt enthousiast terug van San Francisco, waar de jaarlijkse hoogmis voor de farma- en biotechindustrie plaatsvond, de J.P. Morgan Healthcare Conference. 'Alle opties liggen open voor Galapagos.'

Het Mechelse biotechbedrijf Galapagos staat op het punt zijn eerste geneesmiddel, filgotinib, op de markt te brengen. Analisten voorspellen voor het medicijn een piekverkoop van 5 à 6 miljard euro per jaar. Met die fraaie bagage trok Galapagos-CEO Onno van de Stolpe deze week naar San Francisco, waar ook andere Belgische biotechbedrijven als Argenx, Bone Therapeutics, Celyad en Confo Therapeutics aanwezig waren.

Van de Stolpe werd uitgenodigd door de zakenbank J.P. Morgan om een presentatie te geven. 'De reacties waren zeer goed. Iedereen beseft dat we enorme stappen hebben gezet en dat we nu tot de top van de biotechscene behoren.'

U hebt er dan ook meteen een overnamevoorstel gekregen?

Onno van de Stolpe: 'Neen, toch niet. Dat is ook helemaal niet aan de orde. We hebben wel goede gesprekken gehad met investeerders en farmabedrijven zoals Gilead, AbbVie en andere. Het was zeer druk, maar onze conclusie is: alle opties liggen open voor Galapagos. We hebben investeerders en we hebben farmapartners die ons willen steunen.'

Iedereen kijkt naar iedereen op zo'n conferentie. Het is een mierenhoop. Maar wij staan goed op de kaart. Onno van de Stolpe CEO Galapagos

Nochtans is er veel concurrentie in de biotech. Voelde u de hete adem van andere spelers niet in uw nek?

Van de Stolpe: 'Iedereen kijkt naar iedereen op zo'n conferentie. Het is een mierenhoop. Maar wij staan goed op de kaart. Ik heb niet het gevoel dat we de boot missen. We zijn goed op schema en de reacties zijn erg optimistisch.'

U hebt er een tipje van de sluier opgelicht over het onderzoek naar een opvolger voor filgotinib. Hoe werd dat onthaald?

Van de Stolpe: 'Iedereen wil nu natuurlijk weten welke target we juist hebben, maar dat ga ik niet vertellen. Het gaat om een breed mechanisme, net zoals filgotinib, met meerdere opties. Dat bekijken we nu. Het enige dat ik wil zeggen is dat het onze ambitie is om niet uitsluitend voor één ziekte te gaan. Net zoals we filgotinib eerst onderzochten voor reuma, maar alles parallel laten lopen. We zullen verschillende ziekten samen onderzoeken, zodat we snel kunnen zijn en de concurrentie op afstand kunnen houden.'

Hoeveel ziekten tegelijk?

Van de Stolpe: 'We starten natuurlijk met één molecule in fase 1, maar daar zullen er snel vier of vijf bijkomen. We zullen allerlei modellen ontwikkelen. Dat is althans het plan dat we voorbereiden.'

Dat vraagt veel financiële middelen.