Galapagos blijft royaal bij kas

Eerst deze disclaimer: kwartaalcijfers zijn bij biotechbedrijven zelden 'brekend' nieuws. Wat telt zijn de onderzoeksresultaten die moeten uitwijzen of een potentieel medicijn marktpotentieel heeft of niet.

Galapagos vormt geen uitzondering. Belangrijkst is de kaspositie . Die geeft aan hoe comfortabel het bedrijf zit. Biotechbedrijven zijn namelijk bijna van nature verlieslatend: tot een middel commercieel doorbreekt stapelen ze namelijk de onderzoekskosten op, terwijl de omzet miniem is.

Dat is erg stevig, zelfs afgezet tegenover de forse 220 à 240 miljoen euro cash die de lopende onderzoeken in 2018 naar verwachtingen zullen 'verbranden'. Dat cijfer is minstens 40 procent méér dan de 154 miljoen cash die de onderzoeken in 2017 opslorpten.