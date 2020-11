Galapagos boekt resultaat in onderzoek naar middel tegen longfibrose

Onderzoeksresultaten voor een nieuw middel tegen longfibrose geven het biotechbedrijf vertrouwen om naar een nieuwe studiefase over te schakelen.

Galapagos was twee jaar terug al begonnen met een zogenaamde Fase 2-studie om de werkzaamheid te onderzoeken van een GLPG1205. Dat is een potentieel nieuw geneesmiddel voor de behandeling van idiopathische longfibrose, een zeldzame longziekte.

Bij de studie kregen 68 patiƫnten zesentwintig weken lang het kandidaat geneesmiddel of een placebo toegediend. De resultaten van het onderzoek waren positief, laat Galapagos nu verstaan. Het biotechnologiebedrijf zegt nu over te zullen schakelen naar de volgende stap in het Fase 2-onderzoek , waar de focus op de juiste dosering zal liggen.