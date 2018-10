Galapagos bouwt nieuwe Mechelse hoofdzetel

De beurswaarde van Galapagos, een Belgisch-Nederlands biotechbedrijf, steeg midden september in één dag met 17 procent. Vandaag is het ongeveer vijf miljard euro waard, een verdubbeling in twee jaar tijd.

Dat succes is toe te schrijven aan de veelbelovende resultaten van Filgotinib, een medicijn tegen ontstekingsziekten zoals reuma. In de hoofdzetel in Mechelen-Noord werken vandaag 350 mensen. Daar is Galapagos ondertussen bijna twintig jaar gevestigd.