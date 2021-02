Galapagos gaat onderzoeksportefeuille herbekijken

Het Mechelse biotechbedrijf gaat na de recente tegenslagen met enkele potentiële medicijnen zijn onderzoeks- en ontwikkelingsportefeuille herbekijken.

Na enkele zware tegenvallers gaat Galapagos zich nog wat bezinnen over de toekomst. Vorig jaar keurde de Amerikaanse FDA het potentiële reumamiddel Jyseleca (filgotinib) voorlopig af, trok partner Gilead zich gedeeltelijk terug en mislukte een artrosemedicijn. Zeer recent gebeurde hetzelfde met een veelbelovend middel tegen ziritaxestat tegen de dodelijke longziekte IPF.

Sommige beleggers bekritiseerden daarop de strategie van Galapagos om na beperkte resultaten van kleine studies al meteen zwaar te investeren in potentiële nieuwe medicijnen. CEO Onno van de Stolpe geeft bij de bekendmaking van de jaarcijfers aan dat hij lessen wil trekken uit de recente tegenslagen in de pijplijn. 'Op basis daarvan zullen we onze O&O-portefeuille herbekijken', zegt van de Stolpe.

Eerder had van de Stolpe toegegeven dat Galapagos nu met een serieus gat in zijn ontwikkelingspijplijn zit. 'Mogelijk gaan we naar overnames kijken of een licentie nemen op beloftevolle kandidaat-behandelingen van andere biotechbedrijven', klonk het vorige week.

Cash

Ondanks de tegenslagen is Galapagos een van 's werelds best gekapitaliseerde biotechbedrijven dankzij enkele goed getimede kapitaalverhogingen en een forse injectie door alliantie-partner Gilead. Op 31 december had Galapagos nog 5,169 miljard euro in kas.

Die cashberg slinkt wel snel door onderzoek en ontwikkeling. Vorig jaar spendeerde Galapagos daar 523,7 miljoen euro aan. De andere bedrijfskosten verdubbelden bijna tot 185 miljoen euro door de uitbouw van een marketingdivisie. Daardoor kwam het jaarverlies uit op 305,4 miljoen euro, iets meer dan het dubbele van het jaar voordien (-149,8 miljoen euro).

Toch heeft Galapagos voldoende middelen om onderzoek en ontwikkeling verder te versterken en te versnellen, geeft operationeel directeur Bart Filius aan. Maar hij geeft ook aan dat Galapagos na de recente tegenvaller met ziritaxestat 'de plannen voor 2021 zal herbekijken'. Een indicatie voor de verwachte cashburn in 2021 zal pas later gegeven worden.