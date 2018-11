Galapagos heeft nieuwe superfan

De Nederlandse topman Onno van de Stolpe heeft blijkbaar indruk gemaakt op het analistenteam van Raymond James. Het beurshuis uit Florida plakt een koersdoel van 157 dollar op het aandeel en waardeert Galapagos daarmee op 8,5 miljard dollar.

Geen enkel beurshuis is zo optimistisch. Het koersdoel ligt zowat de helft boven de huidige aandelenkoers. ‘Galapagos heeft met filgotinib een medicijn in huis dat best in class is, en de pijplijn met potentiële geneesmiddelen zal groter worden’, klinkt het. Het goudhaantje van Galapagos heeft dit jaar met een grootschalige test op reumapatiënten een van zijn laatste hindernissen genomen op weg naar commercialisering.

Vinken

FINCH 2 was de naam van de studie, verwijzend naar de vinken (finches) op de Galapagos-eilanden waarmee Darwin zijn theorie van natuurlijke selectie destijds kleur gaf. Filgotinib is intussen veel meer dan reuma alleen. Er lopen ook proeven voor andere auto-immuunaandoeningen zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa (chronische darmontsteking).

5 Beurshuis Raymond James verwacht dat filgotinib in 2027 de kaap van 5 miljard dollar omzet neemt.

Raymond James verwacht dat filgotinib voor reuma al in 2020 groen licht krijgt van de Food and Drug Administration. Het medicijn zal volgens het beurshuis als een sneltrein de markt inpalmen, ook al zijn er al gelijkaardige middelen beschikbaar.

‘Maar op basis van de onderzoeksgegevens is filgotinib de beste in zijn soort’, luidt het. ‘Niet alleen heeft het een groter effect bij patiënten, er zijn ook minder neveneffecten.’ Concurrent Eli Lilly kreeg van de FDA te horen dat het zijn reumamedicijn enkel in een beperkte dosis op de markt mag brengen wegens risico’s op bloedklontervorming en thromboses. Bij filgotinib lijkt dat risico aanzienlijk kleiner te zijn.

De omzet van filgotinib zal volgens de analisten tegen 2023 al naar 3 miljard dollar evolueren, om in 2027 de kaap van 5 miljard dollar te ronden. Voor alle duidelijkheid: die miljarden zijn niet voor Galapagos alleen. Het moet dat bedrag delen met het Amerikaanse Gilead, met wie Van de Stolpe drie jaar geleden een allian tie sloot.

Geen pottenkijkers

Galapagos heeft ook nog samenwerkingen lopen met Servier, Novartis en Morphosys. Maar Van de Stolpe duldt tot op heden geen ‘pottenkijkers’ in het onderzoek naar de dodelijke longziekte IPF. Het bedrijf heeft daarvoor twee ijzers in het vuur. En na jaren bikkelen zit het - met 1,3 miljard euro op de bankrekening - in een luxepositie om dat onderzoek helemaal zelf te bekostigen. Dat Galapagos moet opboksen tegen Roche en Boehringer Ingelheim, die al een IPF-medicijn op de markt hebben, deert de analisten niet. Integendeel. ‘Beide medicijnen halen ruim 1 miljard dollar omzet, maar slagen er enkel in de progressie van ziekte af te remmen, niet te stoppen of om te keren.’

High Risk