Galapagos in laatste rechte lijn met goudhaantje

Die resultaten zijn prima, maar niet echt meer een grote verrassing: eind maart had Galapagos na 24 weken tests al 'grote onderscheiding' gescoord met zijn goudhaantje. Dat had een aandeel een forse boost gegeven en mondde uiteindelijk ook uit in een miljardendeal met de Amerikaanse reus Gilead Sciences .

Het is nu wachten op groen licht voor de lancering van filgotinib. In de eerste plaats in Europa, maar straks ook op de cruciale Amerikaanse markt. Dat laatste kan in principe al dit kwartaal, nu de invloedrijke geneesmiddelenwaakhond FDA geen extra onderzoek meer vraagt.