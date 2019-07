Galapagos kan sneller naar Amerika met reumamiddel filgotinib

Het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf Galapagos moet niet langer rekening houden met extra vertraging voor de marktlancering in de VS van zijn goudhaantje filgotinib, een middel tegen reuma. De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA eist geen aanvullend onderzoek.

Het nieuws is een opsteker voor analisten en beleggers. Eerdere proeven op muizen hadden een invloed van het medicijn aangetoond op de spermaproductie. Het risico leek klein en de Europese toezichthouders tilden er niet zwaar aan, maar de Amerikanen wilden meer zekerheid. De FDA eiste een extra zogeheten Manta-studie naar de impact van filgotinib op de vruchtbaarheid van mannen.

Die voorwaarde valt nu weg. Galapagos en zijn strategische partner, farmareus Gilead, krijgen groen licht om met de marktintroductie van filgotinib in de States te beginnen. ‘We kunnen het medicijn aanmelden bij de toezichthouder, zonder te wachten op de afronding van de Manta-studie, dus met de data waarover we nu beschikken’, zegt Onno Van de Stolpe, CEO van Galapagos.

Dat betekent dat er al in het vierde kwartaal een aanvraag bij de FDA kan worden ingediend voor de verkoop van filgotinib in de VS en niet in 2020, wanneer het medicijn upadacitinib van rivaal AbbVie al op de markt is. Eerder was de verwachting dat Galapagos pas eind 2020, begin 2021 die aanvraag kon doen.

Galapagos publiceerde in maart goede testresultaten over het gebruik van zijn ontstekingsremmer filgotinib bij reumapatiënten. De langverwachte patiëntenproeven toonden aan dat het middel beter werkt dan een placebo en in de meeste gevallen iets beter werkt dan Humira, het beste verkochte reumamedicijn ter wereld en eveneens in handen van AbbVie.

AbbVie

AbbVie is al jaren groot en sterk in reuma dankzij Humira. Met vergelijkbare middelen hebben ook andere grote farmaconcerns een sterke marktpositie veroverd. Het commerciële succes danken ze voor een groot deel aan het feit dat hun medicijnen het leven van patiënten met ontstekingsziektes enorm hebben verbeterd.

Het Galapagos-medicijn filgotinib is een JAK-inhibitor. Een voordeel van die nieuwe medicijnen is dat ze bestaan uit pillen, terwijl TNF-alfaremmers zoals Humira met injecties worden toegediend. Dat kan een belangrijk verschil maken, hield Van de Stolpe zijn beleggers voor. ‘Patiënten met chronische aandoeningen willen geen injecties. Die zijn vervelend. Een pil is prima.’

Analisten schatten dat filgotinib tot 3 à 5 miljard euro omzet per jaar kan halen, rekening houdend met het potentieel van een tiental andere ontstekingsziektes waartegen het middel ingezet kan worden. Maar reuma wordt de hoofdbrok.

Er zijn nog maar twee JAK-medicijnen op de markt. Het derde, upadacitinib van AbbVie, komt normaal gezien later dit jaar uit. Filgotinib zou het vierde in de rij zijn, maar dat is volgens Galapagos geen probleem. Het biotechbedrijf gaf tot zover aan misschien niet ‘first in class’ te zijn, maar wel ‘best in class’.

In oktober kon AbbVie al uitpakken met het nieuws dat zijn upadacitinib beter werkt dan Humira, het meest verkochte reumamiddel. De testresultaten van filgotinib van maart toonden dan weer aan dat die laatste een waardige rivaal is van upadacitinib.