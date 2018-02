Galapagos kent pril succes in eczeem-onderzoek

Het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf sloot al in november 2008 een deal met zijn Duitse sectorgenoot Morphosys rond een onderzoek naar antilichamen tegen ontstekingsaandoeningen zoals eczeem. Maar zou nog zo'n acht jaar duren voor de twee ondernemingen een middel klaar hadden dat rijp was voor de eerste klinische tests.

Nog twee jaar later zijn de resultaten van die zogenaamde Fase I-onderzoeken eindelijk binnen. Galapagos laat in een persbericht weten dat de proefpersonen het middel - dat de codenaam MOR106 draagt - goed konden verdragen en ook lijkt te werken. Na twaalf weken werd er bij de patiënten gemiddeld 72 procent verbetering van de symptomen vastgesteld. Bij de hoogste dosering was namen na vier weken bij 5 van de 6 patiënten de symptomen met minstens de helft af.