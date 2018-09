Galapagos neemt belangrijke horde in de reumarace

Beleggers zijn door het dolle heen nu het biotechbedrijf positieve testresultaten heeft bekendgemaakt voor zijn reumamiddel filgotinib. Heeft het echt goud in handen?

Wat heeft Galapagos bekendgemaakt?

De Belgisch-Nederlandse biotechnologiegroep kwam dinsdagavond laat met nieuwe onderzoeksresultaten voor zijn medicijn filgotinib voor de behandeling van reuma. Terwijl de populairste reumamedicijnen vandaag via een injectie worden toegediend, heeft filgotinib als voordeel dat het als dagelijkse pil kan worden gebruikt.

Galapagos is al jaren aan het onderzoeken hoe het filgotinib als reumamedicijn kan ontwikkelen. Twee jaar geleden zette de groep onder de codenaam FITCH zijn laatste onderzoeksfase in voor filgotinib eventueel gecommercialiseerd kan worden. Bij die onderzoeken zijn in totaal iets meer dan 3.000 mensen betrokken.

De studie die Galapagos dinsdag presenteerde, maakt deel uit van dat onderzoek en is bedoeld om na te gaan hoe efficiënt filgotinib eigenlijk is voor patiënten bij wie andere behandelingen niet of niet meer aanslaan. Bij dat luik van het onderzoek zijn 425 patiënten betrokken. Beleggers keken al lang uit naar de resultaten, want de studie wordt gezien als een belangrijke laatste halte voor filgotinib in de winkelrekken kan.

Waarom is iedereen zo enthousiast?

Het onderzoek heeft aangetoond dat filgotinib wel degelijk helpt om reumapatiënten te behandelen. Alle belangrijke onderzoeksdoelstellingen werden gehaald. Van de patiënten die filgotinib toegediend kregen, liet 66 procent na 12 weken een verbetering van 20 procent zien. Bij de groep patiënten die over dezelfde periode een placebo toegediend kregen, lag dat percentage op 31 procent. Na 24 weken kwamen die percentages uit op respectievelijk 69,4 procent en 34,5 procent.

6 miljard Piekomzet Galapagos onderzoekt of het filgotinib ook voor andere ziektes dan reuma kan inzetten. Alles samen kan het middel een piekverkoop van 6 miljard dollar per jaar opleveren, zeggen analisten.

Ook belangrijk: ernstige bijwerkingen bleven uit. Over het algemeen werd het middel goed verdragen. Onderzoekers letten nauwgezet op de risico’s op de vorming van bloedklonters in de diepe aders, omdat dat een van de belangrijke bijwerkingen is van de reumamedicijnen waar andere farmabedrijven aan werken. Maar volgens Galapagos waren er geen meldingen van tromboses in dit luik van het onderzoek.

Krijgt Galapagos zicht op een eigen blockbustermedicijn?

De studieresultaten zetten alvast in de verf dat filgotinib het potentiële goudhaantje van Galapagos is. Alleen al voor de behandeling van reuma kan het middel volgens analisten op de piek een jaaromzet van 2,5 miljard dollar opleveren.

Galapagos zet evenwel niet alles in op reuma. De groep onderzoekt of filgotinib kan worden aangewend om een waslijst van ziektes te behandelen. De onderzoeken naar de ziekte van Crohn en dikkedarmontstekingen zijn daarbij het verst gevorderd. Vorige week nog gaf Galapagos ook resultaten vrij over zijn onderzoek naar de ziekte van Bechterew (wervelontstekingen). Er wordt ook research gedaan naar filgotinib als middel tegen onder meer psoriasis, lupus en oogontstekingen. Alles bij elkaar schatten analisten de piekverkoop op 6 miljard dollar per jaar.

Schermvullende weergave ©Bron: Galapagos

Belangrijk om weten is dat Galapagos dat onderzoek niet alleen verricht. Het Belgisch-Nederlandse bedrijf werkt sinds 2016 samen met de Amerikaanse farmagigant Gilead, die intussen een belang van 13 procent in Galapagos heeft. Bij de start van de samenwerking betaalde Gilead Galapagos 300 miljoen euro voor de licentie op filgotinib, en de Amerikanen beloven ook mijlpaalbetalingen als bepaalde doelstellingen in het onderzoek worden behaald. Als filgotinib effectief wordt verkocht, krijgt Galapagos 20 tot 30 procent van de omzet die Gilead daarmee kan realiseren.

Ligt filgotinib weldra in de winkelrekken?

Dat is nog niet voor meteen. Zoals gezegd maakt de studie waar Galapagos mee uitpakte deel uit van een ruimer onderzoek naar het nieuwe reumamedicijn. Er staan nog twee andere studies op de agenda. De resultaten daarvan worden ten vroegste in de eerste jaarhelft van 2019 bekendgemaakt.

We verwachten dat Galapagos past tegen eind 2020, begin 2021 een aanvraag kan indienen bij de FDA om filgotinib te kunnen verkopen.

‘Vergeet niet dat Galapagos ook nog andere onderzoeken rond filgotinib heeft lopen, die de commercialisering van het product wat kunnen afremmen’, valt te horen onder analisten. ‘Galapagos onderzoekt hoe hogere dosissen van filgotinib voor de behandeling van de ziekte van Crohn de zaadproductie bij mannelijke patiënten kunnen afremmen. Op zich is dat niet zo’n issue als het om reuma gaat, het merendeel van de patiënten is vrouw. Maar Galapagos moet wel de resultaten van die studie afwachten voor het naar de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA kan stappen om te vragen of het filgotinib als reumamiddel mag verkopen. We verwachten dat het bedrijf pas tegen eind 2020, begin 2021 die aanvraag kan doen.’

Wie zijn de concurrenten?

Beleggers moeten goed beseffen dat Galapagos niet het enige biotechbedrijf is dat aan een nieuwe generatie reumamedicijnen werkt. De Amerikaanse giganten Pfizer en Eli Lily hebben zelfs al een eigen variant in de rekken. Maar er is zeker nog ruimte voor een nieuwe speler - ook omdat het product van Eli Lily tot een hoger risico op tromboses leidt.

In de lucratieve reumarace moet Galapagos het vandaag vooral opnemen tegen AbbVie, dat naarstig werkt aan een opvolger voor zijn populaire medicijn Humira. Het middel waar AbbVie aan werkt, zou net als filgotinib kunnen worden ingenomen als pil. Saillant detail: AbbVie was een poos Galapagos’ exclusieve partner voor de research naar filgotinib, tot het twee jaar geleden besloot alles in te zetten op zijn eigen reumamiddel.

Wat gaat Gilead doen?

Nu Galapagos succes boekt in zijn onderzoek naar filgotinib, beginnen beleggers weer volop te speculeren op een mogelijke overname door Gilead. De Amerikanen hebben al 13 procent van Galapagos, en het bedrijf simpelweg overnemen zou alleszins eenvoudiger zijn dan jarenlang royalty's en mijlpaalbetalingen voor filgotinib uit te keren. Galapagos-topman Onno van de Stolpe heeft al meermaals benadrukt geen fan te zijn van zo’n scenario. Al voedde hij begin dit jaar de overnamespeculatie door te stellen dat hij aan een ‘verdedigingsmuur’ rond Galapagos werkt door een tweede grote aandeelhouder in het bedrijf te zoeken.

Schermvullende weergave Galapagos-topman Onno van de Stolpe wil niet weten van een overname door Gilead. ©BLOOMBERG NEWS