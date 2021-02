Galapagos onderuit na nieuwe tegenvaller

Met ziritaxestat had Galapagos nog een belangrijk ijzer in het vuur. Als medicijn tegen de dodelijke longziekte IPF kon dat een blockbuster worden, maar ook dat avontuur loopt nu met een sisser af.

'We zijn enorm teleurgesteld dat we geen nieuw medicijn hebben voor de patiënten met deze vreselijke ziekte - die zo’n enorme behoefte hebben aan een goede behandeling', klinkt het. 'Maar ondanks deze grote tegenvaller blijven we vastberaden in onze zoektocht naar nieuwe medicijnen voor IPF en fibrose', zegt Onno van de Stolpe, de CEO van Galapagos.