Galapagos-partner aast op miljardendeal in oncologie

Het Amerikaanse Gilead, in ons land partner van Galapagos, zou dichtbij een overname van ruim 20 miljard dollar staan van de Amerikaanse kankerspecialist Immunomedics. Dat schrijft The Wall Street Journal.

Volgens de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal staat het Amerikaanse farmabedrijf Gilead dichtbij een miljardenovername. De krant, die bronnen sprak dichtbij het dossier, zegt dat Gilead voor ruim 20 miljard dollar het Amerikaanse Immunomedics zou overnemen.

Gilead is in ons land bekend als partner van het Mechelse biotechbedrijf Galapagos. Het Amerikaanse farmabedrijf sloot in de zomer van 2019 een deal van 4,5 miljard euro met Galapagos voor inzagerecht in en exclusiviteit op alle belangrijke medicijnen die het Mechelse biotechbedrijf ontwikkelt.