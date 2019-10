Galapagos plukt eerste vruchten van megadeal met Gilead

Het Belgisch-Nederlandse biotech bedrijf buigt een operationeel verlies van 53,3 miljoen euro in één klap om in een winst van 393 miljoen euro.

596 miljoen van de 752 miljoen euro omzet die het biotechbedrijf behaalde in de eerste negen maanden van dit jaar kwamen voort uit de deal die het bedrijf in juli afsloot met de Amerikaanse farmareus Gilead Sciences. De Amerikanen kochten toen voor 3,5 miljard euro inzagerecht in en voor tien jaar exclusiviteit buiten Europa op alle belangrijke medicijnen die Galapagos ontwikkelt, waaronder het reumamiddel filgotinib. Daarnaast breidde de farmagigant zijn aandelenbelang in het bedrijf uit naar 22 procent voor een bedrag van 1 miljard euro.

5,6 miljard euro Kapitaal Galapagos kan momenteel rekenen op een kapitaalbuffer van 5,6 miljard euro voor de verdere ontwikkeling van geneesmiddelen.

Galapagos haalde in de eerste negen maanden van dit jaar een nettowinst van 265 miljoen, ten opzichte van een nettoverlies van 44 miljoen euro in 2018. De bedrijfswinst ging naar 393 miljoen euro, in vergelijking met een bedrijfsverlies van 53,5 miljoen euro.

Onderzoek

De kosten voor onderzoek en ontwikkeling in de eerste negen maanden van 2019 bedroegen 298,2 miljoen euro, vergeleken met 231,8 miljoen euro in de eerste negen maanden van 2018. Deze geplande toename was hoofdzakelijk toe te schrijven aan een toename van 29 miljoen euro in kosten van uitbestede contracten voornamelijk in het kader van het IPF-programma, het reumamiddel filgotinib en andere programma’s.

Bij de bekendmaking van de deal stelde CEO Onno Van de Stolpe dat het zijn uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling zou verdubbelen. 'Maar we willen de tijd nemen om te kijken waar we dat aan gaan besteden.'

