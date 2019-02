Galapagos publiceert laatste studieresultaten van goudhaantje eind maart

Het biotechbedrijf zal de resultaten van zijn fase 3-studies naar het reumamedicijn filgotinib op het eind van het eerste kwartaal bekendmaken. Dat bleek tijdens een conferencecall over de jaarresultaten. Zijn die goed, dan kan filgotinib in 2020 op de markt komen in de Benelux, in 2021 in de rest van Europa en later in de VS.

De verwachtingen zijn hooggespannen over filgotinib, het eerste potentieel geneesmiddel van Galapagos . Voor de conferencecall van vrijdag belden analisten van gereputeerde beurshuizen van over de hele wereld in, zoals Jefferies, JPMorgan, Nomura, Barclays en Credit Suisse. Galapagos is plots hot in de beurswereld, nu het erg dicht bij een eerste marktlancering staat.

Galapagos heeft nog twee studies lopen naar zijn reumamedicijn: Finch 1 en Finch 3. In het eerste onderzoek wordt filgotinib vergeleken met Humira, het best verkochte reumamiddel ter wereld, goed voor een omzet van 20 miljard dollar in 2018. In Finch 3 wordt filgotinib tegenover methotrexaat gezet, een ontstekingsremmer. De resultaten van Finch 2 zijn al bekend en waren veelbelovend.

'We gaan ervan uit dat we de resultaten van Finch 1 en 3 op het einde van het kwartaal kunnen vrijgeven. Afzonderlijk of samen, daar kan ik niet op ingaan', zei Piet Wigerinck, chief scientific officer van Galapagos. CEO Onno van de Stolpe had zich daar net voor laten ontvallen dat er nog 'een paar weken' geduld nodig was.

Zijn de resultaten goed - in de ogen van Galapagos-personeel betekent dat dat filgotinib beter scoort dan zijn concurrenten - dan kan het geneesmiddel in 2020 in de Benelux op de markt komen. Europa volgt in 2021 en vanaf 2022 is ook de rest van de wereld aan de beurt. Filgotinib zal samen met de farmareus Gilead worden vermarkt.

Toledo

Verder waren er tijdens de call veel vragen naar Toledo, het nieuwe onderzoeksprogramma van Galapagos. Uit Toledo moet het nieuwe filgotinib voortkomen. Ook een middel tegen ontstekingen dus. Onder meer reumatoïde artritis en lupus worden onder de loep genomen. In 2018 investeerde het biotechbedrijf al 20 miljoen euro in Toledo. De eerste testen op patiënten zouden later dit jaar gebeuren.

Maar het eerste geneesmiddel dat kans maakt om na filgotinib uit te komen, is een middel tegen IPF of idiopatische longfibrose. Dat is een chronische, onomkeerbare ziekte die vaak fataal is. Galapagos test het middel op 1.500 patiënten in fase 3 in de zogeheten Isabela-studie. Omdat het om een weesgeneesmiddel gaat voor een zeldzame ziekte waar nog geen oplossing voor bestaat, kan het middel nadien versneld op de markt komen. 'Dat zou 2022 kunnen zijn', zei van de Stolpe.