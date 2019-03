Galapagos schiet omhoog na 'grootste onderscheiding'

'Filgotinib studeert af met grootste onderscheiding', zegt Onno van de Stolpe. Beleggers sturen het aandeel bij de opening 15 procent hoger.

Beleggers en analisten hebben duidelijk dezelfde mening als Van de Stolpe over de resultaten van uitgebreide reumastudies die donderdagavond werden vrijgegeven.

'De lancering van een eerste medicijn ligt binnen handbereik', klinkt het bij het beurshuis KBC Securities. Beleggers reageren enthousiast, maar het aandeel blijft hangen onder 100 euro. Een nieuw record lijkt er niet meteen in te zitten. Op 12 september vorig jaar piekte Galapagos op 104,55 euro.

Beter dan concurrent

Analisten zijn lovend over de werkzaamheid van filgotinib, en nog meer over het veiligheidsprofiel van het reumamedicijn. Galapagos scoorde in de testen beter dan Humira (het bestverkopende medicijn in de wereld), maar komt ook als winnaar uit de bus tegenover upadacitinib. Die 'new kid on the block' van AbbVie komt vermoedelijk later dit jaar op de markt en wordt beschouwd als dé grote concurrent van filgotinib.

Het ultieme verkoopargument tegenover Humira is dat filgotinib een pil is terwijl Humira door de patiënt moet ingespoten worden. En tegenover upadacitinib zijn de mindere neveneffecten - zoals tromboses - het grote verschil.

Dat filgotinib hoogstwaarschijnlijk in twee verschillende dosissen op de markt komt, is een extra troef in de commerciële strijd. Andere medicijnen bleken bij hogere dosissen te veel bijwerkingen te hebben.

Hogere koersdoelen

'De resultaten zijn even goed als we verwacht hadden op basis van eerdere studies', zegt het beurshuis Barclays.

Jefferies, dat een koersdoel heeft van 120 euro, heeft het over 'een indrukwekkend veiligheidsprofiel' en voorspelt dat filgotinib op termijn piekverkopen van 6 miljard dollar per jaar haalt, waarvan de helft door de verkoop aan reumapatiënten. Filgotinib wordt voort getest voor een tiental andere auto-immuunziektes. 'Deze resultaten openen ook de weg naar succes in die ziektegebieden', zegt KBC Securities.