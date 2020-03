Galapagos schort klinische testen rond goudhaantje op

Het biotechbedrijf last een pauze in om de patiënten niet kwetsbaarder te maken voor het coronavirus.

Topman Onno van de Stolpe laat in een korte mededeling weten dat de klinische testen van het goudhaantje filgotinib worden opgeschort, om de gezondheid van de patiënten te beschermen. De medicatie kan hen kwetsbaarder maken voor het coronavirus.

De derde testfase van psoriasis arthritis gaat de koelkast in, net als de tweede en derde testfases op de ziekte van Crohn.

Het gaat dus niet om het onderzoek voor filgotinib bij de behandeling van colitis ulcerosa (dikkedarmontsteking), omdat daar de werving van patiënten al volledig was. De Belgische-Nederlandse groep is nog altijd van plan om tijdens het tweede kwartaal de resultaten van die studie voor te stellen.

Koersval

'De beslissing is rationeel. De medicatie die patiënten in tests ontvangen kan hen kwetsbaarder maken voor virussen', zegt KBC Securities. Ondanks de forse koersdaling blijft het beurshuis bij zijn 'houden'-advies.

'De tests op colitis ulcera worden gevolgd door drie meer risicovolle testresultaten in de tweede klinische fase. Bijgevolg kunnen potentiële tegenvallers het sentiment over het aandeel verder drukken, ook al zijn die drie tests in onze globale waardering niet zo belangrijk.'