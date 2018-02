Galapagos sleutelt aan verdedigingsmuur tegen overname

Het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf Galapagos wil niet dezelfde weg opgaan als Ablynx en TiGenix en worden opgeslorpt door een grote buitenlandse speler. Daarom bouwt het een 'verdedigingsmuur' tegen overnemers.

Met name tegen het Amerikaanse Gilead, dat al een belang van 15 procent heeft in Galapagos en dat mogelijk aast op een overnamebod, wil Galapagos zich beschermen. Het bedrijf is op zoek naar een tweede farmabedrijf dat meer dan 10 procent wil nemen in Galapagos, waardoor het beschermd zou zijn tegen een eventueel overnamebod.

Dat kondigde Onno van de Stolpe, de Nederlandse CEO van Galapagos, aan op een nieuwjaarsbijeenkomst van het bedrijf, schrijft het Financieele Dagblad.

Volgens de Belgische vennootschapswet kan een overnemer een deal pas volledig afronden als hij meer dan 90 procent in handen krijgt en vervolgens een uitrookbod op de rest lanceert. Een tweede aandeelhouder die meer dan 10 procent bezit zou daartegen dus een blok kunnen vormen.

Galapagos heeft zijn hoofdzetel in Mechelen maar is ook gevestigd in Leiden. Het aandeel noteert op Euronext.

Ablynx

Met die strategie wil van de Stolpe ervoor zorgen dat zijn bedrijf niet dezelfde weg opgaat als onder meer Ablynx. Het Gentse biotechbedrijf kwam vorige maand in handen van het Franse farmaconcern Sanofi voor 3,9 miljard euro na een biedstrijd van enkele weken.

'Voor aandeelhouders is dat mooi, maar ik vind het jammer', zei van de Stolpe op de bijeenkomst. 'Van Ablynx blijft niets over.' De Galapagos-topman zegt dat de grote farmabedrijven die biotechbedrijven opkopen niet geïnteresseerd zijn in onderzoeksprogramma's en enkel oog hebben voor medicijnen die bijna of volledig zijn goedgekeurd door de autoriteiten.

Artritis

Galapagos is met een beurswaarde van 4,5 miljard dollar na het Deens-Nederlandse Genmab het op één na grootste beursgenoteerde biotechbedrijf van Europa.