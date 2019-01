Galapagos sluit eerste farmadeal als 'grote broer'

Het biotechbedrijf uit de Lage Landen staat niet alleen open voor onderhandelingen met grote farmapartners, maar voegt zelf een Canadees onderzoek toe aan zijn pijplijn. Er lopen voortaan vier onderzoeken naar middelen tegen de sluipende, erfelijke taaislijmziekte (cystic fibrosis).

Net voor het weekend kondigde Galapagos aan de handen in mekaar te slaan met Fibrocor Therapeutics, een niet-genoteerd Canadees biotechbedrijf. Opvallend: anders dan veel kleinere sectorgenoten werpt Galapagos zich voor het eerst op als 'grote broer' in zo'n partnerschap. Het zal zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de verdere ontwikkeling, krijgt wereldwijd alle commerciƫle rechten als het tot een geneesmiddel komt, terwijl Firbocor mijlpaalbetalingen en eventueel royalties mag verwachten.

Het speerpunt van die deal is het onderzoek naar cystische fibrose in de nieren en andere organen. Taaislijmziekte is een erfelijke aandoening waarbij slijm dat in het lichaam wordt afgestoten (door verschillende organen) abnormaal taai is.

Het nieuwe onderzoek zit nog niet in de eerste van drie klinische testfases, en heeft dus nog een jarenlange weg te gaan voor commercialisatie omgelijk is. De nieuwe molecule verzorgt wel de opvolging van enkele verder gevorderde onderzoeken van Galapagos. Alleen al voor fibrosis cystica zijn dat er nu vier. GLPG1690 tegen dodelijke longfibrose zit in de laatste testfase sinds eind vorig jaar. Het onderzoek naar darmontstekingen (GLPG1205) zit sinds kort in fase II, en combinatitherapie GLPG3499 begint binnenkort aan fase I.

Die hele tak is samen goed voor 26 procent van het koersdoel bij KBC Securities (113 euro). Goudhaantje filgotinib (tegen reuma) is goed voor 44 procent, en daarbij tellen de analisten nog de cashpositie per aandeel op. KBCS herhaalt vanochtend trouwens het koopadvies, na nog een reeks andere persberichten uit de Belgische biotechsector.

San Francisco

De drukte rond biotech piekt zoals elk jaar in de eerste helft van januari. Het management van Galapagos is deze week in de westkust. CEO Onno van de Stolpe spreekt er woensdag om 20u30 Belgische tijd op het jaarlijkse biotechcongres van JPMorgan. Van de Stolpe zal er naar eigen zeggen 34 afspraken afhaspelen op een paar dagen.