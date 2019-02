Galapagos sluit fibrose-deal met Duitse Evotec

Galapagos en het Duitse beursgenoteerde Evotec, gespecialiseerd in allianties voor de ontwikkeling van nieuwe kandidaat-medicijnen, kondigen aan dat ze wereldwijd zullen samenwerken aan een nieuwe onderzoekspiste van Evotec voor fibrose (het zwellen van bindweefsel in het lichaam) en andere indicaties.

Galapagos verwerft de wereldwijde commercialisatierechten, waarvoor Evotec een licentievergoeding ontvangt. Evotec, dat wereldwijd actief is en meer dan 2.500 werknemers telt, komt ook in aanmerking voor verdere mijlpaalbetalingen en royalty's. Galapagos is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van het programma.

Tweede keer 'grote broer'

Het is meteen de tweede deal in korte tijd die Galapagos als 'grote broer' in een partnerschap sluit. Begin dit jaar sloeg het de handen in mekaar met Fibrocor Therapeutics, een niet-genoteerd Canadees biotechbedrijf, voor de verdere ontwikkeling van middelen tegen de dodelijke longaandoening IPF en andere fibroseziektes. 'Volgend op de deal met Fibrocor die begin januari werd aangekondigd, onderstreept de samenwerking met Evotec nogmaals onze toewijding om onze franchise in fibrose uit te breiden', verduidelijkt Piet Wigerinck, Chief Scientific Officer bij Galapagos, in het persbericht.