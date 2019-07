Galapagos sluit ‘miljardendeal' met Amerikaanse Gilead

Het farmaconcern uit de VS brengt de komende tien jaar geen overnamebod op Galapagos uit. Tegelijkertijd kopen de Amerikanen voor 3,5 miljard euro inzagerecht en exclusiviteit op alle belangrijke medicijnen die Galapagos ontwikkelt.

Het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf Galapagos sluit een miljardendeal met farmareus Gilead. De Amerikanen tekenen een ‘niet-aanvalsverdrag’. Het Amerikaanse farmaconcern zal de komende tien jaar geen overnamebod op Galapagos uitbrengen. Tegelijkertijd kopen de Amerikanen voor 3,5 miljard euro inzagerecht en exclusiviteit op alle belangrijke medicijnen die Galapagos ontwikkelt.

Gilead breidt ook zijn aandelenbelang in het biotechbedrijf uit van 12,3 tot 22 procent. De Amerikanen betalen daarvoor 1 miljard euro of 140,59 euro per aandeel (inclusief een premie van 20 procent op het koersgemiddelde van de laatste dertig dagen).

Gilead kan dat strategisch belang nog verder uitbreiden tot maximaal 29,9 procent. Daardoor is een overnamebod van een ander farmaceutisch concern op Galapagos bij voorbaat zinloos. De Amerikaanse farmareus krijgt ook twee zitjes in de raad van bestuur van Galapagos.

Wens Van de Stolpe

Met het behoud van zelfstandigheid gaat een lang gekoesterde wens in vervulling van Onno van de Stolpe, de topman en oprichter van Galapagos. Van de Stolpe wil Galapagos uitbouwen tot een onafhankelijk Europees farmabedrijf.

Als dat lukt, zou dat een unicum zijn. Alle succesvolle Europese biotechbedrijven die nieuwe medicijnen ontwikkelen, zijn afgelopen decennia op enig moment overgenomen door een groot farmaceutisch concern.

Beurswaarde

Financiële analisten en beleggers hielden er lange tijd rekening mee dat Gilead zou proberen om Galapagos in zijn geheel over te nemen. In dat geval had het Amerikaanse farmaconcern aangestuurd op een confrontatie met Van de Stolpe en andere leden van het Galapagos-management. Een overname was ook een kostbare zaak geworden, omdat de beurswaarde van Galapagos afgelopen half jaar sterk is opgelopen, tot ongeveer 7 miljard euro eind vorige week.

Gilead kiest nu voor een andere, vriendelijkere aanpak. Maar ook voor het samenwerkingsmodel moeten de Amerikanen flink in de buidel tasten. Beide bedrijven spreken over een van de grootste biotech-deals in Europa. Het is niet eerder voorgekomen dat een farmaconcern zo’n groot voorschot betaalt in ruil voor verregaande samenwerking. Het voorschot van 1,4 miljard euro dat Merck & Co twee jaar geleden betaalde aan AstraZeneca, gold al als uitzonderlijk.

Galapagos en Gilead werkten al nauw samen bij de ontwikkeling van filgotinib, een nieuw medicijn tegen reuma en andere ontstekingsziektes. De bedrijven verwachten het medicijn later dit jaar in Europa te introduceren, en volgend jaar in de Verenigde Staten. Gilead betaalde eerder honderden miljoenen euro’s aan Galapagos, in ruil voor de Amerikaanse verkooprechten op filgotinib.

Medicijnen

Gilead krijgt toegang tot alle medicijnen die het Belgisch-Nederlandse bedrijf in ontwikkeling heeft, maar kan er pas een licentie op verwerven na afronding van fase 2, de voorlaatste fase in de klinische ontwikkeling.

In die pijplijn zitten veelbelovende middelen tegen longfibrose, een dodelijke ziekte, evenals de moleculen uit Galapagos’ geheimzinnige onderzoeksprogramma Toledo. Die laatste zijn gericht op een nog efficiëntere bestrijding van ontstekingsziektes, onder meer aan het botweefsel, de darmen of het oog. Geneesmiddelen tegen reuma of botslijtage behoren tot de best verkochte medicijnen ter wereld.

Biofarmabedrijf

Galapagos ontvangt, dankzij het voorschot en de aandelentransactie, een megabedrag van 4,5 miljard euro. Aan de slotkoers van afgelopen vrijdag, 128 euro, komt dat neer op 82 euro extra cash per aandeel. Galapagos heeft meer dan 1 miljard euro op de balans staan. Het Belgisch-Nederlandse bedrijf zegt met al die miljarden zijn onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling versneld te willen uitbreiden.

Galapagos, dat tot nu toe enkel in de Benelux instond voor de verkoop van zijn reumamiddel en goudhaantje filgotinib, krijgt nu ook medeverantwoordelijkheid voor de verkoop in Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en het VK. Voor alle andere medicijnen krijgt ze heel de Europese markt in handen.