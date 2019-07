Galapagos springt vijf procent hoger dankzij snelle lancering reumamiddel in VS

Het biotechaandeel Galapagos opent dinsdagochtend meer dan vijf procent hoger dankzij goed nieuws voor het reumamiddel filgotinib, dat sneller vermarkt kan worden in de VS.

Het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf maakte dinsdagochtend bekend dat Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA geen aanvullend onderzoek eist voor de commerciële lancering van zijn goudhaantje filgotinib, een middel tegen reuma. Daarmee kan het middel sneller verkocht worden en omzet genereren in de VS.

Er kan nu al in het vierde kwartaal een aanvraag bij de FDA worden ingediend voor de verkoop in de VS en niet in 2020, wanneer het concurrerende medicijn upadacitinib van rivaal AbbVie al op de markt is. Eerder was de verwachting dat Galapagos pas eind 2020, begin 2021 die aanvraag kon doen.