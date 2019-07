Galapagos spurt na miljardendeal naar record

Beleggers waarderen de Mechelse biotechnologiegroep nu op meer dan 8 miljard euro.

'We schrijven geschiedenis', zei CEO Onno Van de Stolpe zondagavond, nadat Galapagos een miljardendeal met Gilead Sciences sloot. 4,5 miljard euro of 82 euro per aandeel. Dat is het bedrag dat de Amerikaanse reus betaalt voor een verregaande samenwerking met de Belgisch-Nederlandse biotechspeler.

Gilead koopt voor 3,5 miljard inzagerecht in en exclusiviteit op alle belangrijke medicijnen die de Mechelaars ontwikkelen. Tegelijken verhogen ze hun belang voor 1 miljard tot 22 procent. Dat gebeurt tegen 140,59 euro, een premie van 10 procent op de beurskoers vrijdagavond.

Beleggers reageren enthousiast, zodat de premie intussen een korting is geworden: het aandeel spurt tot 16 procent hoger naar 148,65 euro. Daarmee waarderen beleggers - zelfs nog zonder rekening te houden met de nieuwe aandelen waarop Gilead zal intekenen - Galapagos op meer dan 8 miljard. Indrukwekkend voor een bedrijf waarvan het belangrijkste onderzoeksprogramma - de potentiële blockbuster filgotinib - begin dit decennium heel bescheiden begon in Moldavië.

Jefferies-analist Peter Welford handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 130 euro, maar is wel niet onverdeeld positief over de deal. 'We zien de deal en de betaalde premie boven de beurskoers als een bekrachtiging van Galapagos' onderzoeksplatform, maar het tienjarige niet-aanvalspact neemt wel elke overname-optie uit het aandeel weg', klinkt het.