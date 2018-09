Galapagos stap dichter bij middel tegen wervelontstekingsziekte Bechterew

Galapagos geeft mee dat zijn middel filgotinib ook potentieel heeft om de ziekte van Bechterew - ontstekingen van de wervelgewrichten - te behandelen. Maar dat is nog niet dé studie over filgotinib waar beleggers op wachten.

Samen met de Amerikaanse farmareus Gilead onderzocht het biotechtbedrijf Galapagos of zijn medicijn filgotinib ook bruikbaar is om patiënten met de ziekte van Bechterew te behandelen. Dat is een reumatische aandoening waarbij gewrichten in de wervelkolom eerst ontsteken en daarna 'verkalken', waardoor patiënten veel stroever bewegen.