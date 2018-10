Galapagos stoot taaislijmprogramma af

Het Amerikaanse AbbVie neemt het onderzoek naar middelen tegen de taaislijmziekte over van Galapagos. Dat maakte het Belgische biotechbedrijf woensdagavond bekend.

Galapagos krijgt voor de deal 45 miljoen dollar en tot 200 miljoen dollar aan bijkomende mijlpaalbetalingen. Die hangen af van AbbVies prestaties voor de ontwikkeling van de geneesmiddelen, van de goedkeuring door de regelgevers en van het commerciële succes. Als AbbVie groen licht van de toezichthouders krijgt en een middel in de handel komt, kan Galapagos nog rekenen op royalty’s.

CEO Onno van de Stolpe toonde zich tevreden over het akkoord. AbbVie is volgens hem goed uitgerust om de portefeuille middelen tegen de taaislijmziekte verder te ontwikkelen. De pijplijn van Galapagos is robuust, verzekerde de topman.