Galapagos test medicijnen op meer dan 2.500 patiënten

Het biotechbedrijf Galapagos meldt dat binnenkort zo'n 2.500 patiënten deelnemen aan studies om zijn toekomstige medicijnen te testen, een record voor het bedrijf en voor de Vlaamse biotech.

'We hebben meer dan 2.500 patiënten in fase 2 en fase 3-studies, wat nooit gezien is voor dit bedrijf', zei Galapagos-CEO Onno van de Stolpe tijdens een conference call over de halfjaarresultaten. 'Meteen het bewijs dat we een mature onderneming zijn in de biotechindustrie.'

Galapagos investeerde in het eerste halfjaar ongeveer 150 miljoen euro in onderzoek, waarmee het belandt in de top van de Belgische investeringen in nieuwe geneesmiddelen. Ter vergelijking, UCB stak in de eerste zes maanden van dit jaar 500 miljoen euro in onderzoek.

Zijn enthousiasme botst met de koersprestatie van het Galapagos-aandeel vrijdag . Het aandeel verloor in de loop van de dag meer dan 4 procent. Beleggers en investeerders zijn ontgoocheld dat het biotechbedrijf weinig inzicht geeft in zijn eerstkomende deadlines. Galapagos lost binnenkort normaal gezien testresultaten over zijn medicijn tegen reumatoïde artritis, filgotinib. Analisten verwachten dat filgotinib een piekverkoop van 2,5 miljard euro per jaar zal halen.

Goudhaantje

Van de Stolpe kreeg tijdens de call meermaals de vraag wanneer hij met filgotinib, z'n beloftevol goudhaantje, naar de toezichthouder zou trekken om een goedkeuring voor commercialisatie te krijgen, maar de CEO ging hier niet op in.

Wat de beurstemming wellicht ook demt, is dat Galapagos niet verder inging op het afschieten van een samenwerking met de Amerikaanse farmareus AbbVie. AbbVie deed mee aan een onderzoek van Galapagos naar mucoviscidose, maar besliste na tegenvallende resultaten van hier niet verder mee te gaan. Dat was eind juni. Galapagos en AbbVie staan sindsdien op voet van oorlog, maar ook hier wenste van de Stolpe geen commentaar op te geven.

Eczeem

Een paar weken terug slaagde Galapagos er nog in een overeenkomst te sluiten met Novartis, voor zijn middel naar atopische dermatitis, een vorm van eczeem. Die meevaller maakt dat het Mechelse biotechbedrijf een deel kosten kan doorschuiven naar Novartis en zijn cash burn met zo'n 40 miljoen euro kan verminderen. Galapagos gaat voor dit jaar dan ook uit van een cash burn van 180 à 200 miljoen euro, tegenover 220 à 240 miljoen euro voordien.