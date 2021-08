Galapagos-topman Onno van de Stolpe met pensioen

Onno van de Stolpe (61), de oprichter en de CEO van Galapagos, zet een punt achter zijn carrière bij het biotechnologiebedrijf. De raad van bestuur van Galapagos is de zoektocht naar een opvolger gestart.

Dat heeft Galapagos maandagavond gemeld in een persbericht. Van de Stolpe, die Galapagos heeft opgericht in 1999, blijft aan als CEO tot een opvolger is gevonden.

Ik heb er alle vertrouwen in dat Galapagos in een goeie positie zit om vanaf hier weer te groeien. Onno van de Stolpe

'Mijn tijd aan het roer van Galapagos komt tot een einde', zegt van de Stolpe in een persbericht. 'Ondanks recente tegenslagen blijven we voortgang maken met onze brede pijplijn, en de commerciële lancering van ons eerste goedgekeurde product is volop aan de gang. Gesterkt door onze gezonde kaspositie en de langetermijnsamenwerking met Gilead op gebied van onderzoek en ontwikkeling heb ik er alle vertrouwen in dat de onderneming in een goede positie is om vanaf hier weer te groeien.'

Van de Stolpe kondigt zijn vertrek aan na een aantal desastreuze maanden bij het biotechbedrijf. Eind vorig jaar versperde de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond de weg naar de Amerikaanse markt voor het reumamedicijn Jyseleca. Vervolgens werd de stekker getrokken uit 'the next best thing', een middel tegen longfibrose dat tijdens een studie dodelijke bijwerkingen bleek te hebben.

De eindeloze reeks tegenvallers woog ook zwaar op de koers van de voormalige Brusselse beurslieveling. De voorbije twaalf maanden is de beurswaarde van Galapagos met ruim 68 procent gedaald.

Begin mei kondigde het bedrijf nog een strategische ommezwaai aan en wilde het zijn cashpositie van 5 miljard - wat na de crash van het aandeel meer is dan de beurswaarde - aan het werk zetten om een grote deal te sluiten en zo de productenpijplijn aan te vullen.

Takenpakket verlicht

Na die horrormaanden voor het biotechbedrijf was van de Stolpes takenpakket al wat verlicht. Sinds maart concentreerde de Nederlander zich volop op de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. Andere verantwoordelijkheden die voorheen ook bij van de Stolpe zaten, zoals commerciële strategie, finance of human resources, verhuisden naar operationeel directeur Bart Filius. Die werd daarvoor gepromoveerd tot ‘president’ bij Galapagos, een nieuwe functie binnen het bedrijf.

Toen De Tijd van de Stolpe begin dit jaar polste of hij van plan was op te stappen na de lange reeks tegenvallers bij Galapagos luidde het dat dat nog niet het moment was.

‘Je bent niet alleen CEO voor de leuke momenten’, klonk het toen. ‘In crisissen moet je er ook staan. Ik wil eerst de strategie uitzetten om uit het moeras te komen en de weg inslaan naar herstel van vertrouwen. Dan kunnen we zien. We moeten ook realistisch zijn. Aan alles komt een einde, ook aan Onno bij Galapagos. Ik ben hier aan mijn 23ste jaar bezig. Op een bepaald moment moet iemand anders die kar trekken.’