Galapagos valt 's werelds best verkochte medicijn aan

De best verkochte medicijnen ter wereld zijn middelen tegen reuma. Van die enorme taart wil Galapagos een deel. Het biotechbedrijf hoopt zijn reumamedicijn in 2020 te lanceren. Zal de aanval lukken?

Op de nieuwjaarsborrel van Galapagos - dat donderdagavond zijn resultaten publiceert - was het vertrouwen groot. Topman Onno van de Stolpe deed weinig moeite om het optimisme te temperen. ‘Denk groot’, is het devies van de CEO. Het reumamedicijn zal volgens Van de Stolpe waarschijnlijk ‘superieur’ blijken. De topman hield zijn beleggers voor dat Galapagos in staat is het elektronicaconcern Philips te overvleugelen. De beurswaarde van Philips is ruim 30 miljard euro. Galapagos zit op 5 miljard.

Vanwaar het optimisme? In 2011 druppelden de resultaten binnen van een onderzoek onder 36 reumapatiënten. Die hadden het experimentele Galapagos-medicijn filgotinib gekregen. De uitkomsten waren ‘spectaculair’, zei Van de Stolpe. Dat het onderzoek wegens geldnood in Moldavië was verricht, was geen aanbeveling. Maar de uitkomsten waren zó overtuigend dat ze de aandacht trokken van AbbVie. Galapagos sloot een samenwerkingsverband met het Amerikaanse concern om het onderzoek te financieren.

Gilead

AbbVie en Galapagos trokken enkele jaren samen op, maar de vriendschap is al geruime tijd voltooid verleden tijd. Om enige kans te maken riep Galapagos de hulp in van het grote Amerikaanse farmaconcern Gilead. Zonder die steun was Galapagos bij voorbaat kansloos geweest in het strijdgewoel van de farmareuzen.

AbbVie is al jaren groot en sterk dankzij Humira, het best verkochte reumamedicijn ter wereld. Met vergelijkbare middelen - eveneens uit de klasse van TNF-alfaremmers - hebben ook andere grote farmaconcerns een sterke marktpositie veroverd. Het commerciële succes danken ze voor een groot deel aan het feit dat hun medicijnen het leven van patiënten met ontstekingsziektes enorm hebben verbeterd.

Maar de TNF-alfaremmers hebben het rijk niet meer voor zich alleen. Een nieuwe klasse medicijnen doet haar intrede, de JAK-inhibitors, die een ander werkingsmechanisme hebben. Het Galapagos-medicijn filgotinib is een JAK-inhibitor.

Pillen

Een voordeel van de nieuwe medicijnen is dat ze bestaan uit pillen, terwijl TNF-alfaremmers met injecties worden toegediend. Dat kan een belangrijk verschil maken, hield Van de Stolpe zijn beleggers voor. ‘Patiënten met chronische aandoeningen willen geen injecties. Die zijn vervelend. Een pil is prima.’

Ten opzichte van de andere bedrijven die een JAK-inhibitor ontwikkelen, heeft Galapagos één groot nadeel: het bedrijf loopt achter op de concurrentie. Twee farmabedrijven hebben al een JAK-inhibitor op de markt. Bij AbbVie gebeurt dat dit jaar. Galapagos kan op zijn vroegst pas in 2020 verkopen. Het risico bestaat dat de koek dan al is verdeeld.

Bovendien moet Galapagos in de VS rekening houden met extra vertraging. De toezichthouder heeft er aanvullend onderzoek geëist naar mogelijk nadelige effecten van filgotinib op de spermaproductie. Het risico lijkt klein en de Europese toezichthouders tillen er niet zwaar aan, maar de Amerikanen willen meer zekerheid.

Van de Stolpe en co. zijn ervan overtuigd dat filgotinib minder serieuze bijwerkingen heeft dan de andere JAK-inhibitors. Een groot onderzoek liet vorig jaar zien dat het Galapagos-medicijn in dat opzicht beter scoort.

Die studie stemde ook Wall Street optimistisch. De gunstigste prognoses voor filgotinib voorspellen een topomzet van 6 miljard dollar per jaar. Humira zit op 20 miljard dollar.

Beleggers kijken vol spanning uit naar de resultaten van twee andere grote patiëntenstudies, waaronder een vergelijking van filgotinib met Humira.

En nu verkopen

Galapagos bereidt zich voor op de volgende fase in de concurrentiestrijd, die van de verkoop. Om die reden haalde Van de Stolpe anderhalf jaar geleden al Michele Manto binnen als hoofd van zijn verkoopteam. Manto komt van AbbVie en was daar nauw betrokken bij het verkoopsucces van Humira. Deze maand haalde Galapagos opnieuw een belangrijke manager weg bij zijn grote concurrent: Sabine Koken, een van de directieleden van AbbVie Nederland. Ze krijgt de leiding over de verkooporganisatie in de Benelux. Met Manto en Koken heeft Galapagos twee verkopers die de markt voor reumamedicijnen uitstekend kennen.

Veel aandacht van het verkoopteam zal uitgaan naar de prijszetting. Het is een lastige opgave voor Galapagos, omdat de TNF-alfaremmers vorig jaar in Europa spectaculair in prijs zijn verlaagd. Dat zet de introductieprijs van filgotinib onder druk. Van de Stolpe lichtte op de nieuwjaarsbijeenkomst al een tipje van de sluier op. De prijs van filgotinib zal niet veel verschillen van de JAK-inhibitors die al op de markt zijn: 10.000 euro per patiënt per jaar, liet Van de Stolpe uitschijnen.

Maar de Galapagos-fans zijn vertrouwd met een bekende wijsheid uit de farmaceutische industrie: niets is voor een biotechbedrijf zo gevaarlijk als de lancering van zijn eerste medicijn. In de ontwikkelingsfase is er nog ruimte om te dromen. In de verkoopfase niet.