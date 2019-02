Galapagos verkleint verlies fors

Het Belgische biotechbedrijf Galapagos is 2018 geëindigd met een nettoverlies van 29 miljoen euro. Een jaar eerder ging de ontwikkelaar van middelen tegen reuma, eczeem en artrose 116 miljoen euro in het rood.

Cashburn

Aan dit tempo kan Galapagos bijna tien jaar verder met het geld dat het eind 2018 in kas had. Toen was de kaspositie 1,3 miljard euro. Eind 2017 beschikte Galapagos over 1,2 miljard euro.