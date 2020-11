Galapagos verwacht 'komende maanden' duidelijkheid over goudhaantje

Het biotechbedrijf verbruikte de afgelopen negen maanden 472 miljoen euro cash. De resterende buffer van 5,3 miljard euro is comfortabel.

Galapagos rapporteerde na negen maanden een omzet van 369 miljoen euro, een halvering tegenover vorig jaar. Die daling resulteert in een operationeel en nettoverlies van 163 miljoen en 248 miljoen euro.

Voor die lange trajecten is een stevige cashbuffer cruciaal. En daar zit Galapagos, dankzij de megadeal met de Amerikaanse reus Gilead , met 5,3 miljard euro in een comfortabele zetel.

De afgelopen negen maanden verbruikte het Mechelse biotechbedrijf 472 miljoen euro. Over heel 2020 zal dat, zoals eerder voorspeld, 490 tot 520 miljoen euro zijn.

Wachten op Amerikaans verdict

Galapagos' goudhaantje, filgotinib, zit een stap dichter bij een tweede behandelingsveld in Europa. Het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) buigt zich over de vergunningsaanvraag voor het middel voor de behandeling van matige tot ernstige colitis ulcerosa, een chronische ontsteking van het slijmvlies in de darmen. Galapagos liet deze week weten dat de aanvraag gevalideerd werd en nu wordt geëvalueerd.