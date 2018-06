Galapagos vordert met onderzoek naar artrosemiddel

Galapagos en Servier starten een zogenaamde fase 2-studie voor het gebruik van het middel met de codenaam GLPG1972 bij patiënten met osteoartritis in de knie . De ziekte zorgt ervoor dat het kraakbeen in de knie verslijt en patiënten niet meer soepel kunnen bewegen. Er zijn wel middelen op de markt die de symptomen bestrijden, maar nog geen die de ziekte aanpakken.

Galapagos ontwikkelde het medicijn in een alliantie met Servier. Eerdere onderzoeken wezen er op dat het medicijn mogelijk de afbraak van kraakbeen zou kunnen afremmen . De Franse groep nam vorig jaar een quasi-wereldwijde licentie op het middel. De rechten voor de lucratieve Amerikaanse markt bleven daarbij bij Galapagos.

Beide bedrijven starten nu het het verdere onderzoek. Er zullen 850 patiënten in een vijftiental landen worden betrokken in de test die de naam Rocella krijgt.De resultaten zullen nog een lange tijd op zich laten wachten want de test duurt één jaar.