Galapagos wil dit jaar 80 studies uitvoeren

Het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf Galapagos geeft plankgas na de grote doorbraak in 2019, waarin zijn reumamiddel filgotinib klaar werd gemaakt voor commercialisering. ‘Dit is nog maar het begin’, klinkt het.

Galapagos boekte in 2019 een nettowinst van 150 miljoen euro op een omzet van 896 miljoen, bijna drie keer meer dan in 2018. Het bedrijf heeft, dankzij de injectie van zijn Amerikaanse partner Gilead, maar liefst 5,8 miljard euro in kas.

Dat geld wordt dit jaar volop aan het werk gezet. Galapagos zegt te mikken op niet minder dan 80 klinische studies. ‘We hebben momenteel 30 programma’s lopen, en hoewel de focus ligt op onze franchises in ontstekingsziekten en fibrose, hebben we ook veelbelovende programma's in bijkomende indicaties met een grote onvervulde medische nood. 2019 was zonder twijfel een historisch jaar, maar we zijn ervan overtuigd dat dit nog maar het begin is’, zegt CEO Onno van de Stolpe.