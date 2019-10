Galapagos zet eczeemmedicijn stop

Galapagos sloot in 2008 een deal met het Duitse Morphosys om samen antilichamen te ontwikkelen tegen ontstekingsziekten. MOR106 is gericht op de behandeling van atopische dermatitis (AD), de meest ernstige vorm van eczeem.

Eerder dit jaar werd de fase2 van het onderzoek opgestart, waarbij 60 patiënten in de VS het medicijn testten. Maar uit een analyse bleek dat het middel onvoldoende efficiënt is. 'We zijn natuurlijk teleurgesteld over het resultaat met MOR106 in eczeem', stelt Piet Wigerinck, Chief Scientific Officer van Galapagos.