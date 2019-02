Galapagos zit financieel in comfortzone

Het biotechbedrijf Galapagos maakt deze avond om 22 uur zijn resultaten over 2018 bekend. De verwachtingen zijn allesbehalve verontrustend: Galapagos zit in een comfortzone en heeft voldoende cash om de toekomst aan te kunnen.

Galapagos heeft er een formule 1-jaar op zitten, met een race naar een eerste geneesmiddel, filgotinib, dat in 2020 op de markt moet komen. De laatste rechte lijn naar de commercialisering vraagt investeringen. Galapagos is ook een team met verkoopervaring aan het aanwerven. Toch heeft het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf 2018 moeiteloos doorstaan, zeggen analisten. Er is nog voldoende cash om de toekomst tegemoet te gaan.

Het beurshuis Jeffries gaat ervan uit dat Galapagos 1,295 miljard euro in kas heeft, wat meer is dan aan het einde van 2017. Toen was dat 1,15 miljard euro. Bij de derdekwartaalresultaten had het bedrijf 1,34 miljard euro.

Galapagos meldde in oktober dat het een cashburn heeft van 140 à 160 miljoen euro per jaar. Houdt het bedrijf die tred aan, dan kan het nog tien jaar verder.

De omzet van het bedrijf zou in 2018 op 328,6 miljoen euro uitkomen, voorspelt Jeffries. Een andere analistenconsenus houdt het op 265 miljoen. Hoe dan ook liggen de inkomsten hoger dan een jaar geleden. Ook de overige cijfers zijn gunstiger dan in 2017. Het operationeel verlies zou 72 miljoen euro bedragen tegen bijna 90 miljoen in 2017. Netto zou het verlies neerkomen op 69 miljoen euro tegen 116 miljoen in 2017.

Reumapil

Galapagos heeft een bijzonder spannend jaar voor de boeg. Binnenkort worden de resultaten voorgesteld van twee studies met filgotinib, Finch 1 en Finch 3. Na Finch 2 wordt verwacht dat die studies de veiligheid van het geneesmiddel bevestigen. Die veiligheid lijkt de sterkste troef van Galapagos tegen de farmareuzen die al een reumapil op de markt hebben, zoals Eli Lilly en Pfizer. AbbVie is ook een concurrent. Net als Galapagos werkt AbbVie met een JAK1-inhibitor, die het enzyme dat de ontsteking van reumatoïde artritis aanwakkert, probeert te blokkeren. AbbVie heeft ongeveer een jaar voorsprong op Galapagos.

11% Reumamarkt JAK-inhibitors, zoals filgotinib, halen tegen 2025 een omzet van 3,1 miljard dollar. Filgotinib van Galapagos zou daarvan 11 procent inpikken.

Reuma is de kaskoe van de farma-industrie, omdat de geneesmiddelen, hoewel duur, toch en masse worden verkocht. Zo was Humira van AbbVie, het best verkocht reumamedicijn ter wereld, vorig jaar goed voor een omzet van 20 miljard dollar. Humira heeft zijn beste tijden gehad, want het octrooi is verlopen en biosimiliars, of goedkopere generieken, duiken op.

Volgens Global Data Healthcare, dat vooruitkeek naar de reumamarkt in 2025, zullen de JAK-inhibitors, zoals de medicijnen van Galapagos en AbbVie, tegen dan een omzet van 3,1 miljard dollar halen. Pfizer zou met Xeljanz het grootste deel (42%) van de koek inpalmen, gevolgd door Eli Lilly met Olumiant, goed voor een kwart van de markt. Het middel van AbbVie, upradacitinib, zou 13 procent innemen en filgotinib van Galapagos 11 procent.