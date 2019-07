Galapagos zit op 1,15 miljard euro cash

Toch ziet de toekomst er rooskleurig uit voor Galapagos, dankzij de monsterdeal die het bedrijf nog maar vorige week kon sluiten met de Amerikaanse farmareus Gilead. Die gaat 4,5 miljard euro in Galapagos pompen, in ruil voor toegang tot de volledige pijplijn met beloftevolle nieuwe medicijnen van het Mechelse biotechbedrijf. Met in de eerste plaats de reumapil filgotinib, een potentiële blockbuster.

FDA

De pil tegen reuma heeft alle testfases doorlopen en wacht voor de lancering op de toestemming van de Europese en de Amerikaanse toezichthouders. Galapagos zegt in een persbericht dat er, na overleg met de Amerikaanse medicijnenwaakhond FDA, een uitvoeringsplan is tot stand gekomen voor het indienen van een dossier om filgotinib in de VS te laten goedkeuren. In Europa verwacht het bedrijf zijn dossier voor filgotinib in het derde kwartaal in te kunnen dienen.