Gates Foundation pompt 14 miljoen in Belgische vaccins

Univercells ligt duidelijk bovenaan in de schuif van Bill Gates - de oprichter van Microsoft - en zijn vrouw Melinda. Het is de derde keer dat hun liefdadigheidsinstelling geld op tafel legt om de technologie van Univercells verder uit te bouwen. Met het nieuwe geld komt de totale investering van de Foundation op 30 miljoen dollar.

Univercells werkt al sinds 2013 aan een manier om een miniatuurfabriek te maken voor vaccins die tot tien keer goedkoper zijn dan de bestaande vaccins. Het resultaat van al dat onderzoek is Nevoline, een productieproces dat past in een container, dat maar een investering van 15 miljoen euro vergt en dat geschikt is om in ontwikkelingslanden ter plekke vaccins te produceren.