Gauloise-producent investeert in cannabisonderzoek

Het Japanse Imperial Brands stapt in het kapitaal van het Britse biotechbedrijf Oxford Cannabinoid Technologies dat onderzoek doet naar hoe ingrediƫnten van de cannabisplant gebruikt kunnen worden in de geneeskunde.

Het sigarettenbedrijf zet op die manier zijn eerste stappen in de ontluikende markt voor medicinale cannabis. Eerder deze week gaf de Food and Drug Administration haar fiat om het eerste cannabismedicijn in de VS op de markt te brengen. Die eer gaat naar GW Pharmaceuticals dat met Epidiolex een medicijn ontwikkelde om een specifieke vorm van diabetes te behandelen.