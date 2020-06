Geneesmiddelenagentschap beveelt remdesivir aan als eerste coronamedicijn in Europa

Het agentschap baseert zich voor de aanbeveling grotendeels op een onderzoek door het Amerikaanse National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) bij 1.063 patiënten. Daaruit blijkt dat patiënten die het medicijn krijgen 31 procent sneller genezen dan patiënten die een placebo krijgen. Er lopen nog meerdere andere onderzoeken naar het medicijn.

Goedkeuring

Remdesivir is ontwikkeld door het Amerikaanse Gilead Sciences. Het werd als experimenteel geneesmiddel tegen ebola uitgeprobeerd, maar is daar niet voor goedgekeurd. Nu blijkt dat een deel van de coronapatiënten baat kan hebben bij het middel, is het voorlopig goedgekeurd door het EMA voor dat doel. Het is nog onbekend of het ook geschikt is voor patiënten die er minder slecht aan toe zijn.