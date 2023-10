Obesitas is meer dan één ziekte, zegt Ruth Loos, een Belgische gerenommeerde onderzoekster die haar labo in New York achterliet om in Kopenhagen voort te zoeken naar dikmakende genen. 1.500 zijn er al geïdentificeerd. De droom is dat die leiden tot gepersonaliseerde diëten en medicijnen. 'Wie aanleg voor obesitas heeft, kan die onderdrukken.'