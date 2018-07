Genetische knip- en plakmethode kan DNA beschadigen

Genetische manipulatie met de veelbesproken CRISPR/Cas9 technologie kan onverwachte en risicovolle schade aan het DNA veroorzaken. Dat staat in een studie die gepubliceerd werd in ‘Nature Biotechnology’.

CRISPR/Cas9 is een alom bejubelde nieuwe technologie om een genetische sequentie snel en accuraat te herschrijven . De techniek werkt als een soort moleculaire schaar, die een specifieke DNA-sequentie kan vinden in een cel, om die te verwijderen en eventueel te vervangen door ander genetisch materiaal.

Maar volgens nieuw onderzoek is de technologie niet zonder risico’s. Ze kan leiden tot onvoorziene mutaties in bepaalde cellen. Die nieuwe inzichten kunnen gevolgen hebben voor gentherapieën die op basis van CRISPR/Cas9 ontwikkeld worden. Vorige maand wees een andere studie al uit dat het gebruik van de technologie het risico op de ontwikkeling van kankertumoren in sommige cellen kan verhogen.