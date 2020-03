Gents antiviraal coronamiddel zet grote stap vooruit

Labovariant onschadelijk

Nieuwe bevindingen, in samenwerking met de Universiteit van Austin (Texas) en het German Primate Center, tonen aan dat de antistof een labovariant van het virus onschadelijk kan maken. Een belangrijke stap vooruit in het onderzoekstraject. De laboproeven bieden een eerste bewijs dat de antistof bescherming kan bieden tegen corona. Het middel kan verhinderen dat het virus menselijke cellen infecteert.

Het voordeel is dat de patiënt geen antistoffen dient aan te maken. Zeker de kwetsbaarste personen, zoals ouderen, reageren vaak minder sterk op vaccins, waardoor de bescherming vaak niet volledig is. Ook gezondheidswerkers kunnen zo onmiddellijk beschermd worden tegen het virus.

Testen op echt virus

'Toch is het belangrijk te melden dat een bevestiging van de resultaten met het ziekteverwekkend virus zelf nog nodig is', zegt Saelens. 'Binnenkort beginnen we met in-vitrotesten op het echte coronavirus, in een speciaal beveiligd labo aan het Leuvense Rega Instituut.'