Gents biotechbedrijf houdt rozen langer mooi

Chrysal, met hoofdkwartier in Hilversum, is wereldwijd de grootste speler in zijn vakgebied, namelijk de verzorging van snijbloemen na de oogst. Het ontwikkelde tal van producten en voedingsstoffen om snijbloemen de hele reisweg van kweker tot bij u thuis te laten overleven, en om u er dan nog eens een week van te laten genieten. Chrysal mikt op allerhande bloemen zoals anjers, chrysanten en vooral rozen. Als marktleider heeft het vestigingen van Kenia tot Ecuador en van Japan tot de VS.

Tijdens die zoektocht belandde het bedrijf in de Gentse biotechcluster. 'Biotalys heeft een product ontwikkeld dat de natuurlijke weerstand tegen die specifieke schimmel verhoogt. Wij gaan testen of dat minder, even goed of beter is dan de bestaande producten', zegt Peter Vriends, CEO van Chrysal. Hoe het middel er zal uitzien - een spray of een vloeistof om in te doppen - is nog voer voor onderzoek en discussie. Vriends schat dat de testen nog twee à drie jaar duren.