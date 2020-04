Gents biotechbedrijf start grootschalige coronatesten

Het Gentse Biogazelle is gestart met op grote schaal patiëntenstalen te testen op het Covid-19-virus. 2.000 per dag om te beginnen.

'We kunnen starten met ongeveer 2.000 stalen per dag', meldt Biogazelle in een persbericht. Indien nodig kan de capaciteit in stapjes opgedreven worden naar 'veelvouden daarvan'.

Biogazelle is een van de leden in het consortium dat minister Philippe De Backer (Open VLD) op poten gezet heeft om de testcapaciteit in ons land aanzienlijk te verhogen. Tien dagen geleden konden ziekenhuislaboratoria en private labs samen ongeveer 2.000 testen per dag aan. Dat zou binnenkort richting 10.000 en misschien meer moeten gaan.

Behalve Biogazelle spelen onder meer ook giganten Janssen Pharmaceutica (J&J), GSK en UCB een rol. Die zijn volop bezig op hun Belgische sites diagnostische labo's te installeren door eigen apparatuur en apparatuur van externe partners te centraliseren in enkele hubs.

Dat moet toelaten de testen uit te breiden tot buiten de ziekenhuizen. Vanaf eind deze week zijn bijvoorbeeld ook woon-zorgcentra aan de beurt. En er is vraag om dat verder uit te breiden naar mensen met symptomen via de huisartsen, apothekers, politie, gevangenissen… De Backer meldde dat eerder deze week al eens meer dan 4.000 testen per dag zijn uitgevoerd, en dat dat cijfer in stijgende lijn zal gaan.

Recordtempo

Mede dankzij Biogazelle dus. Het bedrijf is een Contract Research Organization (kortweg CRO) en is gespecialiseerd in onder meer de moleculaire laboratoriumtechniek RNA-analyse via PCR-testen. Het doet dat in opdracht van farma- en biotechbedrijven die patiëntenstalen laten analyseren in het kader van hun klinisch onderzoek.

In tien dagen hebben we dit ambitieuze project klaargespeeld. Mijn personeel heeft veel slaap opgeofferd, maar we zijn erin geslaagd. Mieke Van Acker CEO Biogazelle

Precies dezelfde technologie en apparatuur is nodig om het Covid-19-virus - meer specifiek het genetisch materiaal ervan - op te sporen in een uitstrijkje uit de neus- en keelholte. 'We hebben in een recordtempo een zeer gevoelige detectietest ontwikkeld. In tien dagen hebben we dit ambitieuze project klaargespeeld. Mijn personeel heeft veel slaap opgeofferd, maar we zijn erin geslaagd', zegt Mieke Van Acker, de CEO van Biogazelle.

Patiëntenstalen doorlopen in het hele proces meerdere stappen, waaronder desactivatie van het virus en isolatie van het genetisch materiaal, vooraleer een toestel met de analyse kan beginnen. Het bedrijf bekijkt of het mogelijk is de eerste stap (desactivatie van virus) te robotiseren en zo de doorlooptijd nog te versnellen.

Biogazelle wordt in het project bijgestaan door Universiteit Gent, UZGent en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Daar hebben zich vrijwilligers aangediend om bepaalde taken op zich te nemen. Bovendien krijgt het van elders uit de sector bijkomende apparatuur ter beschikking.

Wissers en reagentia

Een van de cruciale factoren om dit verhaal te laten slagen, is de beschikbaarheid van materialen, gaande van neuswissers om de stalen te nemen tot reagentia om ze in het labo te verwerken. Als een van de vele schakels in de ketting hapert, dreigt alles stil te vallen.