Gents farmabedrijf cruciaal radertje in productie Novavax-coronavaccins

Ardena, een Gentse contractproducent van medicijnen, mag een belangrijk bestanddeel van het coronavaccin van het Amerikaanse Novavax voor de Europese markt produceren. ‘Deze deal bevestigt onze reputatie in de farmawereld.’

Europa zette eind december het licht op groen voor het coronavaccin van het Amerikaanse farmabedrijf Novavax. Daarmee werd het de vijfde goedgekeurde prik voor gebruik in de Europese Unie.

De Gentse medicijnonderaannemer Ardena, onder meer gespecialiseerd in de contractproductie van medicijnen voor farmabedrijven, maakt bekend dat hij de productie van een belangrijk bestanddeel van die Novavax-vaccins voor de Europese markt voor zijn rekening mag nemen.

Het Novavax-eiwitvaccin is, in tegenstelling tot de mRNA-vaccins van Pfizer-BioNTech en Moderna, gebaseerd op klassieke technologie. Het bevat kopieën van de eiwituitsteeksels die alle coronavirusvarianten kenmerken. Die eiwitten worden direct ingespoten, waardoor het lichaam leert ze te herkennen en te bestrijden.

Ardena, dat zeven productiesites telt in Europa, zal in het Zweedse Södertälje het 'adjuvans' produceren, een belangrijk vaccinbestanddeel dat het immuunsysteem een boost moet geven.

‘Deze deal bevestigt onze reputatie in de farmawereld’, zegt operationeel directeur Gerjan Kemperman. ‘Ardena is gespecialiseerd in de vroege ontwikkeling van medicijnen, in de omzetting van de labofase naar grootschalige industriële productie.’

‘We krijgen van Novavax het natuurlijke basismateriaal aangeleverd van het adjuvans, een extract van een type boomschors, die vooral in Zuid-Amerika voorkomt. We zullen dat fractioneren - er het juiste stukje uit halen - en dat vervolgens zuiveren. Daar komt veel chemische expertise bij kijken.’

Hoeveel de Novavax-deal Ardena oplevert, wil het bedrijf niet lossen. ‘Novavax is een belangrijke klant en het gaat om een langetermijnsamenwerking, die langer zal lopen dan dit jaar.’

Europa sloot een contract met Novavax voor de aankoop van het vaccin. De EU-lidstaten kunnen tot 100 miljoen dosissen kopen, met een optie op 100 miljoen extra. De eerste leveringen worden deze maand verwacht.

‘Als het nodig is, kunnen we de adjuvans ook in Nederland produceren, waar we over dezelfde expertise beschikken als in Zweden. We zijn wel niet het enige bedrijf dat Novavax inschakelt voor de productie van zijn adjuvans. Maar dat is een gangbare werkwijze in de farmawereld, kwestie van de risico’s te spreiden mocht op een van de sites iets mislopen.’

Het is geen toeval dat Novavax uitgerekend bij Ardena aanklopte. ‘Novavax heeft ook een site in Zweden en ging bovendien 15 jaar geleden al met ons in zee voor de productie van zijn adjuvans, een gepatenteerde technologie. We werken al samen rond hun coronavaccin sinds de start van de ontwikkeling en de productie van hun testvaccins voor het klinisch onderzoek.’

Ardena, dat in 2004 werd opgericht door CEO Harry Christiaens, speelde de voorbije decennia handig in op een belangrijke omwenteling in de farmasector. Terwijl grote farmabedrijven vroeger alles zelf deden, schuiven ze de vroege fases in het geneesmiddelenonderzoek almaar vaker door naar start-ups en biotechbedrijven met kleine teams. Ze kiezen ervoor zo veel mogelijk activiteiten die niet tot hun kernmetier behoren, zoals de productie, uit te besteden.

De Gentse medicijnonderaannemer telt zo’n 300 klanten in de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Japan en Europa, waaronder de Belgische biotechbedrijven Galapagos en Argenx.

Ardena telt 495 werknemers, van wie 100 in de Gentse hoofdzetel. ‘We zitten in een stevige groeifase’, zegt Kemperman. ‘Vorig jaar rekruteerden we meer dan 70 mensen. We zijn voortdurend op zoek naar wetenschappelijke profielen.’

Ardena viel in januari 2020 in handen van het Londense investeringsfonds Global Healthcare Opportunities en nam in september zijn Spaanse collega Idifarma over, een producent van generische en innovatieve medicijnen.

Voorafgaand aan die Spaanse deal haalde Ardena een omzet van 58 miljoen euro en boekte het een brutobedrijfswinst (ebitda) van 18 miljoen euro. Het bedrijf verwacht dit jaar een omzet van zo’n 75 miljoen euro te behalen.