Gents 'lamabedrijf' klaar om eerste coronapatiënt te behandelen

Het Gentse biotechbedrijf Exevir krijgt 3 miljoen euro subsidies van Vlaanderen en staat klaar om een eerste coronapatiënt te behandelden met zijn virusremmer.

Na meer dan een jaar werken, ligt de virusremmer van Exevir eindelijk klaar in de koelkasten van drie Belgische ziekenhuizen. Het is nu nog wachten op een geschikte patiënt die aan alle criteria voldoet om behandeld te worden met het experimentele medicijn.

De bedoeling is in een eerste studie 27 patiënten op te volgen, maar door het relatief lage aantal ziekenhuisopnames is het geen evidentie om snel patiënten te vinden die aan alle opgelegde voorwaarden voldoen. In de studie gaat Exevir de werking meten bij gehospitaliseerde patiënten bij wie het virus nog relatief mild is.

In een tweede studie mikt Exevir op 250 patiënten. Intussen doet Exevir ook alle voorbereidingen om de studie uit te breiden naar onder meer het VK en Italië waar de besmettingscijfers snel oplopen.

Exevir, een spinoff van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, heeft in petrischaaltjes en bij hamsters al aangetoond dat zijn medicijn het SARS-CoV-2-virus kan neutraliseren. Het medicijn bindt zich na inspuiting vast aan een deeltje van het krooneiwit van het virus. Het virus verliest vervolgens zijn sleutel om lichaamscellen binnen te dringen waardoor het zich niet meer vermenigvuldigen.

Exevir toonde ook aan dat het medicijn (met codenaam XVR011) nieuwe varianten, waaronder de snel oprukkend deltavariant, probleemloos aan kan. ‘Onze recentste bevindingen demonstreren het potentieel onze behandeling om alle varianten in omloop te neutraliseren. Het medicijn toont het grootste potentieel in zijn klasse’, klinkt het.

Lama's

Exevir haalt zijn inspiratie – net als Ablynx en Argenx – bij het afweersysteem bij lama’s. Een van de voordelen van lama-antilichamen is dat ze heel klein zijn en dieper kunnen doordringen in viruseiwitten. Exevir mikt daarmee op delen van het coronavirus die anders niet toegankelijk zijn.

Met zijn medicijn bouwt Exevir een tweede verdedigingslinie tegen de pandemie. Terwijl vaccins ontwikkeld worden om het immuunsysteem op scherp te zetten, zijn ook tal van bedrijven bezig met virusremmers om de overlevingskansen in het ziekenhuis te genezen.

Daar is nood aan, aangezien niet iedereen zich zal laten vaccineren en de bestaande vaccins ook geen 100 procent bescherming bieden. ‘Op het einde van de rit zal misschien een kwart van de Europese bevolking niet beschermd zijn. De deltavariant is zo besmettelijk dat het zal blijven circuleren. Voor ouderen bij wie het immuunsysteem of voor patiënten met onderliggende ziektes, zullen we behandelingen als de onze nodig hebben', zegt CEO Torsten Mummenbrauer.

Exevir wil het niet bij dit ene virus laten. Het heeft een technologieplatform dat breed kan ingezet worden, voor andere, potentiële pandemische uitbraken in de toekomst of voor de strijd aan te gaan met infecties zoals influenza waar wereldwijd elk jaar een paar honderdduizend mensen aan sterven.

Om zijn plannen te verwezenlijken, heeft het bedrijf 3 miljoen euro extra subsidies gekregen van de Vlaamse overheid. Het management is bovendien de zoektocht gestart naar vers kapitaal. ‘De ambitie is 100 miljoen euro, gespreid over dit en volgend jaar’, aldus CEO Torsten.