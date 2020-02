Gents team werkt aan antiviraal middel tegen coronavirus

In zijn labo sleutelen hoogleraar virologie Xavier Saelens en zijn team aan een middel op basis van antilichamen van lama's. 'Zo'n aanpak werkte al om het SARS-virus te neutraliseren.'

Sinds de uitbraak van het nieuwe corona- of Wuhanvirus in China, eind december, werken wetenschappers wereldwijd de klok rond aan vaccins of antivirale middelen tegen de longaandoening, die in China al meer dan 900 dodelijke slachtoffers maakte. Ook in het labo van professor Xavier Saelens, deel van het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie)-UGent Centrum voor Medische Biotechnologie, loopt een onderzoek om een virusremmer te ontwikkelen.

Het team van Saelens sleutelt aan een antiviraal middel op basis van geïsoleerde stukjes antilichamen van lama's. Zijn aanpak verschilt van die van conventionele vaccins.

Bij zo'n klassiek vaccin wordt een antigen, een stukje van het virus, toegediend, zodat na verloop van tijd het lichaam een immuunreactie in gang zet. Het middel waar Saelens en zijn team aan sleutelen, moet via antistoffen onmiddellijk het immuunsysteem versterken en er zo toe leiden dat het coronavirus zich niet kan hechten aan de cellen van het ademhalingsstelsel.

'In tegenstelling tot klassieke vaccins biedt een antilichaam onmiddellijk bescherming, zonder dat een actieve immuunrespons vereist is', legt Saelens uit. 'Dat kan cruciaal zijn als een globale epidemie dreigt. Zeker voor de kwetsbaarste mensen, zoals ouderen, wier immuunsysteem niet altijd even goed reageert op vaccins, kan dit type medicijn belangrijk zijn. Bovendien zijn de ontwikkelingsprocessen van geneesmiddelen op basis van antilichamen zeer goed bekend.'

Een gelijkaardige aanpak werkte al goed voor het neutraliseren van het SARS-virus. Xavier Saelens Hoogleraar virologie (VIB-UGent)

Patent

Het team van Saelens slaat de handen in elkaar met de Amerikaanse onderzoeksinstelling National Institute of Allergy and Infectious Diseases en het College of Natural Sciences aan de Universiteit van Austin (Texas).

Op dit ogenblik zit hun onderzoek nog in de labofase. De VIB-UGent-onderzoekers bereiden de preklinische testfase voor. 'We hopen over een paar maanden ons kandidaat-middel te kunnen testen op proefdieren, zoals muizen', zegt Saelens.

Om de verdere ontwikkeling door farmaceutische bedrijven mogelijk te maken, diende het VIB een patentaanvraag in. 'Zowel op onze antistoffen als op het stukje van het coronavirus waarop ze kunnen inwerken', verduidelijkt Saelens.

SARS-virus

'We mikken op een preventief middel dat vermijdt dat mensen besmet raken met het nieuwe coronavirus', aldus Saelens. 'Eventueel kan het ook helpen bij de behandeling van mensen die al drager zijn, maar nog geen ziektesymptomen vertonen.'

Saelens en zijn team kunnen rekenen op een jarenlange ervaring met de ontwikkeling van vaccins en virusremmers tegen respiratoire virussen. 'Een gelijkaardige aanpak, met een antiviraal middel op basis van kleine antilichamen, werkte al goed voor het neutraliseren van het SARS-virus, een lid van de familie van coronavirussen.' SARS maakte in 2002 en 2003 wereldwijd 774 dodelijke slachtoffers.